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Ялуторовский предприниматель открыл торговый центр при господдержке

Экономика, 14:04 01 июля 2025

фонд финансирования предпринимательства Тюменской области

Торговый центр "Панорама" открыл в Ялуторовске местный предприниматель. Реализовать проект с общим объемом инвестиций в 30 млн рублей помог фонд финансирования предпринимательства Тюменской области.

99 % площадей были забронированы ещё до открытия. С открытием ТЦ работу получили четыре человека.

"Потребность в качественных торговых площадях в городе была действительно высокая", – отметила директор представительства Инвестиционного агентства в Ялуторовске Елена Козлова.

Консультации в региональном фонде финансирования предпринимательства можно получить по телефону: +7 (3452) 59-50-45.

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# торговый центр , Ялуторовск

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