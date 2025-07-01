Ялуторовский предприниматель открыл торговый центр при господдержке
Торговый центр "Панорама" открыл в Ялуторовске местный предприниматель. Реализовать проект с общим объемом инвестиций в 30 млн рублей помог фонд финансирования предпринимательства Тюменской области.
99 % площадей были забронированы ещё до открытия. С открытием ТЦ работу получили четыре человека.
"Потребность в качественных торговых площадях в городе была действительно высокая", – отметила директор представительства Инвестиционного агентства в Ялуторовске Елена Козлова.
Консультации в региональном фонде финансирования предпринимательства можно получить по телефону: +7 (3452) 59-50-45.