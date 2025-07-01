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Грозы и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 2 июля

Общество, 14:15 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грозы и порывистый ветер прогнозируют на юге Тюменской области 2 июля, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Днем при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров.

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