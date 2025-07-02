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В июне в Тюменской области температура воздуха превысила норму на 3 градуса

Общество, 12:58 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя месячная температура воздуха на территории Тюменской области в июне составила +19…+20°, что выше климатической нормы на 1-3 градуса, сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Ивановна Криворучко.

В первой декаде средняя температура воздуха превысила норму на 1-2°, во второй на 3-4°, а в третьей она была ниже нормы на 1-2°. Максимальная температура воздуха повышалась до +28…+33°, минимальная понижалась до +4…+8°.

Сумма осадков в большинстве районов составила 1-2 нормы. Однако в отдельных районах количество осадков было меньше нормы. В большинстве дней отмечалась активная циклоническая деятельность - наблюдались сильные и очень сильные дожди.

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