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Петр Вагин: "Боевой кадровый резер" поможет бойцам найти призвание после возвращения домой

Общество, 18:18 03 июля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Программа "Боевой кадровый резерв" поможет участникам и ветеранам спецоперации найти призвание после возвращения с фронта. Региональный аналог программы "Время героев", который даёт шанс воинам, доказавшим свою преданность Родине в бою, продолжить служить ей в гражданской жизни.

Об этом заявил в своих социальных сетях глава Тобольска Петр Вагин.

"Горжусь, что среди участников — наши тоболяки! Участие в этапе очного отбора приняло 86 человек. Наши земляки вчера защищали страну с оружием в руках, а сегодня готовы строить её будущее на новых рубежах. Мы верим в них и поддерживаем. Если у вас есть опыт управленческой работы — делитесь знаниями. Если вы участник проекта — знайте: Тобольск с вами! Сила России — в единстве фронта и тыла. Вместе мы непобедимы", - отметил он.

Напомним, участники, прошедшие этап очного отбора, приступят к обучению уже в августе. Их ждет профессиональная переподготовка под патронажем РАНХиГС, индивидуальные наставники и реальная работа в органах власти и предприятиях региона.

Видео: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

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# Боевой кадровый резерв , Петр Вагин , Тобольск

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