Александра Ребенок: "Будущее — в Тобольске!"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актриса театра и кино, лауреат премии "Золотой орел" Александра Ребенок после выступления на сцене Тобольского драмтеатра побывала на предприятии "ЗапСибНефтехим".

"Будущее — в Тобольске! Гордость за СИБУР. В Тобольске создано инновационное предприятие с новейшими разработками! Я представляла себе хождение между резервуарами, какие-то непонятные установки, шум… А оказалась в современном, прогрессивном пространстве, где чувствуется стремление людей к новым достижениям", — отметила Александра.

За час общения с сотрудниками предприятия она рассказала о семье, карьере, профессии. Александра поделилась секретами, которые применяет в жизни: если ты предан профессии — она отплатит тебе тем же; полчаса тишины — и я снова полна сил; не стоит говорить, что это "мужская профессия", если ты здесь — значит, это твое место; женщинам нужно не покровительство, а уважение; важно выбирать себя - не то, что тебе навязывают, а то, что заставляет твое сердце гореть.

После встречи Александра Ребенок сказала, что "ЗапСибНефтехим" разрушил ее стереотип о мрачном заводе, а встреча с коллективом доказала: искусство и наука — это разные проявления одного и того же вдохновения, сообщает пресс-служба предприятия.