294 единицы дорожной техники устраняют последствия непогоды в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

294 единицы дорожной техники и 691 специалист устраняют последствия непогоды в Тюмени 5 июля. Ночью было задействовано 192 единицы спецтехники, включая 48 единиц оборудования для откачки воды и мотопомп, привлечены 262 дорожных работника, сообщает администрация города.

Основные работы сейчас ведутся по нескольким направлениям. Управляющие компании совместно со специалистами "ЛесПаркХоз" собирают и вывозят упавшие деревья и ветки. Особое внимание уделяется участкам, где поваленная древесина мешает движению транспорта.

Коммунальные службы также занимаются очисткой дождеприёмных решеток, проверкой состояния коллекторов, осмотром и ремонтом дорожных знаков и светофоров, где это требуется.

Обо всех проблемах можно сообщать круглосуточно по телефону: 45-15-20.