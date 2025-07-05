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Тюменцы смогут получить бесплатные юридические консультации

Общество, 14:21 05 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию запустит департамент труда и занятости населения Тюменской области с 7 по 11 июля. Эта акция специально организована в дни празднования Дня семьи, любви и верности, когда по всей стране пройдет Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

У тюменцев будет возможность получить бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с трудоустройством и социальной поддержкой семей. Жители могут узнать, как найти работу с помощи службы занятости, какие вакансии доступны в регионе, как пройти бесплатное обучение, какие пособия, выплаты могут получить семьи, столкнувшиеся с трудностями в трудоустройстве и многое другое.

Свои вопросы можно задать по телефонам 8 (3452) 42-61-04 или 42-61-05 с 9 до 17 часов. Кроме этого, специалисты проведут консультации в официальных пабликах Вконтакте , Одноклассники и Телеграм-канале, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

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# горячая линия , работа

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