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В Ишиме провели серию экскурсий "Маленькие истории в валенках"

Общество, 12:36 06 июля 2025

мультицентр «Моя территория» Ишима | Фото: мультицентр «Моя территория» Ишима

Серию экскурсий "Маленькие истории в валенках" провели в Ишиме. Это часть проекта "Линии города", посвящённого сохранению истории Ишима. Мероприятие объединило 109 участников: 42 человека посетили пешие прогулки, а 67 присоединились к интерактивному формату.

"Линии города" — это диалог между прошлым и настоящим Ишима. Благодаря активному участию горожан нам удалось сохранить истории, которые не найти в учебниках. В будущем планируем продолжать эти исторические прогулки. Надеемся, что уникальные факты из прошлого останутся в памяти горожан и будут переданы следующим поколениям, — рассказал руководитель мультицентра "Моя территория" Роман Дробунин.

В основу экскурсионного маршрута легли рассказы местных жителей. Он пролегал через центр города и включал знаковые места: музей имени П.П. Ершова, Фестивальный парк, Ишимский педагогический институт, Соборную площадь и мультицентр "Моя территория".

На прогулках ишимцы познакомились с уникальными историями своих земляков. Они обсуждали их, делились своими мыслями и воспоминаниями. Завершался каждый тур мастер-классом по созданию значков в форме валенка — символа местных ремёсел, пишет МегаТюмень.

Отметим, что аудиоверсии маршрутов доступны для всех желающих на сайте маленькиеистории.рф.

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# история , Ишим , экскурсии

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