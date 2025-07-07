Повара для животных ищет компания в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повара для животных ищет компания в Тюмени. В его обязанности входит приготовление натурального питания для собак и кошек. Профессионалу предоставят готовые рецептуры кормов, нарезку мяса и субпродуктов для фасовки. За месяц он сможет заработать от 52 тыс. рублей, сообщает "Авито работа".

Вместе с тем по данным платформы в 2025 г. наблюдается рост количества вакансий для специалистов в сфере работы с животными. Предложений о работе для зоонянь стало больше в три раза, грумеров — в полтора. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в два раза чаще.

По данным "Авито услуг" жители Тюмени стали значительно активнее пользоваться услугами специалистов, работающих с животными. Прирост за год – плюс 13 %.

Больше всего увеличился интерес к услугам кинологов и дрессировщиков – 23 % и 18 % соответственно.

А наиболее заметная динамика отмечается в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 47 %, количество размещённых объявлений от специалистов — на 28 %. Это свидетельствует о росте внимания тюменцев к качественному уходу за питомцами и укреплении позиции зоосферы на рынке бытовых и профессиональных услуг.