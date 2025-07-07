  • 7 июля 20257.07.2025понедельник
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер западный

Повара для животных ищет компания в Тюмени

Общество, 14:05 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повара для животных ищет компания в Тюмени. В его обязанности входит приготовление натурального питания для собак и кошек. Профессионалу предоставят готовые рецептуры кормов, нарезку мяса и субпродуктов для фасовки. За месяц он сможет заработать от 52 тыс. рублей, сообщает "Авито работа".

Вместе с тем по данным платформы в 2025 г. наблюдается рост количества вакансий для специалистов в сфере работы с животными. Предложений о работе для зоонянь стало больше в три раза, грумеров — в полтора. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в два раза чаще.

По данным "Авито услуг" жители Тюмени стали значительно активнее пользоваться услугами специалистов, работающих с животными. Прирост за год – плюс 13 %.

Больше всего увеличился интерес к услугам кинологов и дрессировщиков – 23 % и 18 % соответственно.

А наиболее заметная динамика отмечается в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 47 %, количество размещённых объявлений от специалистов — на 28 %. Это свидетельствует о росте внимания тюменцев к качественному уходу за питомцами и укреплении позиции зоосферы на рынке бытовых и профессиональных услуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ветеринария , рынок труда , услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 07.07.2025Тюменские студенты успевают перевестись на бюджет
15:11 07.07.2025Новые цифровые сервисы внедрят в российскую науку и образование
15:00 07.07.2025Тюменские дети с ОВЗ создают мультфильмы с помощью stop-motion анимации
14:38 07.07.2025Кровлю начали монтировать тюменцы на новой станции скорой помощи в Краснодоне

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора