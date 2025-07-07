Новые цифровые сервисы внедрят в российскую науку и образование

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые цифровые сервисы для повышения эффективности фундаментальных исследований появятся в сфере науки и образования РФ. Планируется доработать государственную информационную систему, в которой собраны результаты всех отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщает правительство РФ.

Доступ к ним открыт для компаний и предприятий, чтобы они могли выбрать оптимальные решения для практического применения и исключить дублирование затрат на аналогичные разработки.

"За счет развития федеральной информационной системы государственной научной аттестации запланирован перевод ряда госуслуг в сфере науки на реестровую модель, что позволит получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через портал госуслуг. Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращений ученых за получением жилищных сертификатов", – пояснил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Также через портал госуслуг организации смогут подать заявление о предоставлении налоговых льгот при выполнении научно-исследовательских работ.

"Важно упростить людям и бизнесу доступ к государственным услугам, чтобы эти процедуры были необременительными и удобными. И дальше будем делать все необходимое для реализации технологических проектов по приоритетным для страны отраслям, чтобы достигать национальных целей развития", – отметил глава правительства РФ.