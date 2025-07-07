Артём Жога принял участие в торжественной церемонии вручения премий "Всё для Победы!"

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вручения премий "Всё для Победы!", которую проводит "Народный фронт". В мероприятии также принял участие полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Артём Жога, сообщает пресс-служба полпредства.

В своем выступлении полпред подчеркнул, что поддерживает инициативы "Народного фронта" со дня их появления.

"Я, как никто другой, знаю, какое огромное значение имеет то, что вы делаете. Что для меня значат слова "Все для победы"? Это объединение наших людей, наших граждан, нашей страны. Мы едины для одного — для нашей Победы. Как неоднократно говорил наш президент: самая большая ценность нашей страны — это люди!" - акцентировал Артём Жога.

Артём Жога вручил награды в номинации "За помощь мирным жителям: корпорации". Среди лауреатов – крупнейшие российские предприятия: "Алроса", "ИнтерРАО", "Россети", "Северсталь", "Транснефть", "Камаз", "ПСБ".

Полпред поблагодарил всех участников инициативы "Всё для Победы!" за искренний и самоотверженный труд.

Отметим, с самого начала работы инициативы "Всё для Победы!" на специальные счета "Народного фронта" в регионах Уральского федерального округа граждане и организации перевели свыше 181 млн рублей.