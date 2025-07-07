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Посвященный мужеству спасателей мурал появился в центре Тюмени

Общество, 21:37 07 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по созданию мурала, посвященного МЧС, на ул. Максима Горького в Тюмени завершены, сообщает администрация города.

Арт появился рядом с пожарно-спасательной частью №14 Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Мурал стал не просто украшением городского пространства, но и символом мужества и героизма спасателей. На нем запечатлены ключевые аспекты работы МЧС: предотвращение чрезвычайных ситуаций, спасение людей и оказание помощи. Это напоминание о важной миссии пожарных и спасателей, которые ежедневно стоят на страже безопасности граждан.

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Инициатива создания и концепция мурала принадлежит управе Центрального административного округа администрации города Тюмени.

“Девелоперская компания "Север" внесла неоценимый вклад в реализацию проекта, продемонстрировав свое стремление сделать Тюмень лучше. Художественное воплощение идеи было поручено талантливому Тимофею Фролову из креативного агентства "Арт-партнёр", – написали в Telegram-канале администрации Тюмени.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , мурал

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