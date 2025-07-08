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Сбер и тюменская компания "ЕТС ТРЕЙД" подписали соглашение о модернизации бизнеса с применением AI-технологий

Экономика, 15:54 08 июля 2025

пресс-службы Сбербанка | Фото: пресс-службы Сбербанка

Сбер и тюменская компания "ЕТС ТРЕЙД" подписали соглашение о стратегическом партнерстве по модернизации бизнеса с применением AI-технологий. Подписание состоялось на стенде Сбера в рамках международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Подписи в документе поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор компании "ЕТС ТРЕЙД" Александр Джатиев.

Цель соглашения — повысить эффективность компании, работающей в сфере продажи запчастей и техобслуживания транспорта, за счет цифровизации и оптимизации всех бизнес-процессов. Особое внимание уделено улучшению качества обслуживания клиентов, снижению рисков, оптимизации логистики и обеспечению информационной безопасности. Помимо этого, планируется разработка индивидуальных решений и технологий, адаптированных под особенности деятельности компании "ЕТС ТРЕЙД", а также предоставление персональных банковских консультантов для сопровождения проектов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Партнерство с компанией "ЕТС ТРЕЙД" показывает нашу уверенность в потенциале региональных предприятий и желание поддержать современные технологии. Интеграция AI-решений позволит поднять качество клиентского сервиса на принципиально новый уровень, минимизировать риски и вывести компанию на путь уверенного роста. Мы убеждены, что этот уникальный опыт способен вдохновить других участников рынка на активные перемены".

Александр Джатиев, генеральный директор ООО "ЕТС ТРЕЙД": "Наше партнерство с крупнейшим банком страны свидетельствует о высоком доверии к нашей работе и поддержке инновационных инициатив. Внедрение новейших технологий и аналитических систем повысит уровень операционной эффективности компании, улучшит взаимодействие с клиентами и откроет новые горизонты для дальнейшего роста. Мы уверены, что такое тесное сотрудничество приведет к значительному увеличению объемов продукции и улучшению показателей рентабельности".

пресс-службы Сбербанка | Фото: пресс-службы Сбербанка

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erid: 2VtzqwFH2sy, ПАО Сбербанк

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