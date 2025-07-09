В Тюменской области в июне оформили ипотек на 400 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ипотек на 400 млн рублей в общей сумме оформили в Тюменской области в июне 2025 года. Такие данные приводит Банк ДОМ.РФ. Больше займов на покупку жилья получили только в Москве и Подмосковье – 3,3 млрд рублей, Татарстане – 450 млн рублей.

"Чаще всего в июне клиенты оформляли кредит по "Семейной ипотеке" – чуть более 70 процентов сделок. Следующие по востребованности - рыночная на новостройки без господдержки и программа для ИТ-специалистов. Еще один процент воспользовался ипотекой на вторичном рынке", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В госкорпорации добавили, что всего за июнь жилищные условия с помощью ипотеки Банка ДОМ.РФ улучшили 1 тыс. 500 семей. Это на 6 % больше по сравнению с маем. Общий объем кредитования за месяц составил 9,5 млрд рублей, а с начала года – уже 47 млрд рублей.