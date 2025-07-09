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151 пара зарегистрировала брак в первый день Всероссийского свадебного фестиваля

Общество, 12:25 09 июля 2025

Национальный центр "Россия" | Фото: Национальный центр "Россия"

Церемония единовременной регистрации брака 151 пары со всей России стала ключевым событием первого дня II Всероссийского свадебного фестиваля, который открылся в день семьи, любви и верности в НЦ "Россия" 8 июля.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко выступил с собственным напутствием в адрес влюбленных.

"Семьи, которые созданы 8 июля, в День семьи, любви и верности, счастливы, они живут душа в душу. Уверен, что у каждого из вас так будет. От того, насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия, насколько крепка традиция и любовь в ваших семьях, настолько крепка и Россия. Потому что, как сказал наш президент, Россия — это по большому счету большая семья семей. И вы складываете эту большую российскую семью. Счастья вам, любви и удачи!" — сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко отметил, что напутствовать молодых перед вступлением в брак — хорошая и правильная традиция, которая из века в век существовала на территории России. И никакие внешние факторы не должны мешать передаче опыта и добрых слов. Сергей Владиленович пригласил на сцену героя СВО и брата одной из невест Валерия Доонова. Старшего стрелка и участника боев за Авдеевку по решению президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина ненадолго отпустили с передовой, чтобы он смог лично напутствовать перед вступлением в брак свою сестру Диану. Под громкие аплодисменты военнослужащий вышел к микрофону и обратился к Диане и всем присутствующим в зале парам.

После того как отзвучали торжественные слова и молодые обменялись кольцами, на сцену поднялись министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. Они объявили о создании новой традиции передачи семейного очага от пар прошлого года к парам нынешнего года.

"Создатель дал человеку великую силу — любовь. Любовь к Богу, к родителям, к детям. Сегодня, в этот прекрасный день, вы сделали важный шаг, решив соединить свои сердца. Желаю вам пронести это чувство через всю жизнь и передать его своим детям и внукам. Пройдёт много лет, и они будут вспоминать вас с мыслью: "Как же сильно они друг друга любили!" С праздником вас!" — напутствовал молодоженов Сергей Цивилев.

"От всей души поздравляю вас со знаковым, прежде всего для вас, днём. Вы сегодня создаете семью, создаете союз, в котором будут рождаться и воспитываться ваши дети. В этом союзе вы будете переживать одни из самых счастливых и памятных дней вашей жизни, будете совместно, поддерживая друг друга, проходить и испытания. И я от всей души желаю, чтобы вы были всегда вместе, чтобы то чувство, которое сегодня связывает вас, сохранилось на долгие годы и приумножилось", — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.

Покидая территорию НЦ "Россия", молодожены уходили не с пустыми руками. Каждая пара на выходе получила символическую лампаду с огнем Всероссийского семейного очага из рук семей, заключивших брачный союз на прошлом фестивале. А нынешним молодоженам предстоит вернуться на площадку НЦ "Россия" через год — чтобы в статусе уже опытной семьи передать огонь семейного очага парам, которые пока только готовятся к свадьбе.

Фестиваль продлится по 10 июля и объединит самые разные культурные и просветительские события: паблик-токи, мастер-классы, тематические экскурсии, выставку эксклюзивных свадебных костюмов и литературный клуб "Что/бы почитать?!"

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# Всероссийский свадебный фестиваль , семьи

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