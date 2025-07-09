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Госавтоинспекция Тюменской области продолжает точечную работу с нарушителями

Общество, 13:20 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Точечную работу со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов за несоблюдение ПДД продолжает Госавтоинспекция Тюменской области. В том числе в этом помогает система "Паутина".

Так, в июне задержали 15 водителей, которые ездили на авто без регистрации и системно не оплачивали штрафы. На них суммарно составлено 379 постановлений о нарушениях ПДД, выявленных камерами на дорогах.

По словам начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера, важно, чтобы штраф был оплачен - добровольно или посредством принудительных работ. Тогда участник дорожного движения понимает, что наказание неотвратимо.

"Есть определенные формы и методы контроля за отдельными злостными нарушителями. С 2022 года активно используем систему "Паутина". Видим передвижение транспортного средства, документируем. Не надо думать, что штраф можно не платить - это всего лишь вопрос времени. Активно работаем со службой судебных приставов, выезжаем на место и принимаем меры. В большинстве случаев оплата производится на месте, и необходимая сумма находится сразу", — сказал Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал".

Инна Пахомова

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области

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