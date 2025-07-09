10 июля - события дня
В Тюмени в 15 часов 30 минут на ул. Камчатской, 183 начнется экскурсия на производство мебели в рамках проекта "Четверг возможностей". 16+
В Тюмени в 11 часов в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36/3) начнется встреча "Предприимчивость и инициатива" в рамках клуба "Мир женщин". 12+
В Тюмени в 11 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) откроется выставка "Легко ли быть молодым?" 6+
В Тобольском районе стартует фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле". 0+
В семейном МФЦ села Казанское в 11:00 — акция "Безопасность детей на воде". 0+
Интересное в этот день:
1547 — во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль.
1877 — завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет.
1878 — в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).
1908 — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.
1918 — на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.
1930 — основан Московский государственный библиотечный институт (ныне — Московский государственный университет культуры и искусств).
1931 — Политбюро ЦК ВКП(б) постановило освободить из тюрем несколько тысяч инженеров и техников.
1949 — оползень, вызванный землетрясением, полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР); все его жители погибли.
1991 — начало полномочий первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.
2011 — на Волге затонул теплоход "Булгария". Погибли 122 человека, спасено 79 человек.