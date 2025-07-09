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10 июля - события дня

Общество, 17:56 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов 30 минут на ул. Камчатской, 183 начнется экскурсия на производство мебели в рамках проекта "Четверг возможностей". 16+

В Тюмени в 11 часов в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36/3) начнется встреча "Предприимчивость и инициатива" в рамках клуба "Мир женщин". 12+

В Тюмени в 11 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) откроется выставка "Легко ли быть молодым?" 6+

В Тобольском районе стартует фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле". 0+

В семейном МФЦ села Казанское в 11:00 — акция "Безопасность детей на воде". 0+

Интересное в этот день:

1547 — во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль.

1877 — завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет.

1878 — в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).

1908 — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.

1918 — на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.

1930 — основан Московский государственный библиотечный институт (ныне — Московский государственный университет культуры и искусств).

1931 — Политбюро ЦК ВКП(б) постановило освободить из тюрем несколько тысяч инженеров и техников.

1949 — оползень, вызванный землетрясением, полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР); все его жители погибли.

1991 — начало полномочий первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.

2011 — на Волге затонул теплоход "Булгария". Погибли 122 человека, спасено 79 человек.

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