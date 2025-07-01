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Тюменцы предпочитают обновлять гардероб на маркетплейсах

Экономика, 17:46 10 июля 2025

ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС проанализировала, где тюменцы и жители других регионов страны предпочитают покупать одежду, обувь и аксессуары. Жители Тюменской области и других уральских регионов чаще всего совершают такие покупки на маркетплейсах.

По данным опроса, чаще всего жители России покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах (63% опрошенных). 17% — в магазинах одежды масс-маркет, 3% — в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов.

Жители Тюменской области следуют общероссийским трендам. Так, 69% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам при обновлении гардероба. Доля респондентов, которые все же выбирают поход в торговые центры, составляет 17%. Исследование показало, что в тюменском регионе по-прежнему востребованы вещевые рынки, которые в целом по стране пользуются большей популярностью – их выбирают 12% опрошенных. Однако, в отличии от других регионов страны, тюменцы не совершают покупки на ресейл-платформах, отдавая предпочтение секонд-хендам – там состояние вещей можно предварительно оценить.

Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% опрошенных покупают одежду, 77% аксессуары и 67% обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% за аксессуарами и 49% за обувью; 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% аксессуары и 41% обувь.

Основная аудитория вещевых рынков — это представители поколения Х, они же чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры чаще других возрастных групп, одеваются на маркетплейсах. Большая часть аудитории магазинов масс-маркет и секонд-хендов — зумеры.

"Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах — для таких площадок это зона роста. Зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. Однако, аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data", — говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

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