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Тюменцам назвали сферы, в которых проще найти работу

Общество, 18:47 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. 910 предложений для трудоустройства находится в банке вакансий Тюменской области на 1 июля. При том, что официально в качестве безработных зарегистрировано 2 тыс. 263 человека. То есть на каждого безработного — почти 14 вакансий.

Легче всего найти работу в сфере образования, где открыто 7 тыс. 139 вакансий. 3 тыс. 792 - в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 3 тыс. 422 мест заявлено в госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении. 3 тыс. 289 — в строительстве; 3 тыс. 215 — в деятельности профессиональной, научной, технической, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, 1 тыс. 725 соискателей смогут трудоустроиться в сферу сельского хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. 1 тыс. 685 — в обрабатывающие производства.

Для удобства соискателей и работодателей открыт интерактивный сайт службы занятости.

В Тюмени кадровый центр "Работа России" находится по адресу: ул. Республики 204в, корп. 3.

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