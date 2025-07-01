  • 13 июля 202513.07.2025воскресенье
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер западный

Тюменцам рассказали, как сделать свадьбу запоминающейся

Общество, 16:31 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организатор свадеб Александр Бердников рассказал тюменцам, как сделать свадьбу незабываемой и поделилась опытом. По его мнению, важно уделить внимание каждой детали: выбрать наряды, забронировать кафе или ресторан, составить список гостей и не забыть про особую атмосферу. За веселье гостей и яркие воспоминания отвечает свадебный ведущий, сообщает "Тюменская область сегодня".

По словам эксперта, ведущий – это человек, который отвечает за порядок всего мероприятия, является режиссером торжественной постановки. "Безусловно, у ведущего должно быть творческое мышление, а еще понимание ритма праздника. Он следит за тем, когда гостям нужно дать отдохнуть, а когда, наоборот, взбодрить – провести интерактив. Я чувствую это интуитивно, поскольку 18 лет отработал актером в театре кукол. Вести свадьбу – как играть на сцене, ты также выходишь в зал и чувствуешь зрителя", – отметил Александр Бердников.

Ведущий должен узнать, чего хотят молодые, про что будет свадебная история, с чего начнется и чем закончится их собственная постановка. Для этого он встречается с парой лично, чтобы узнать историю знакомства, пожелания и определиться с форматом праздника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗАГС , свадьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 13.07.2025Ялуторовские школьники узнали о традициях Дня семьи, любви и верности
17:57 13.07.2025Более 6 тысяч зрителей побывали на фестивале "Лето в Тобольском кремле"
17:03 13.07.2025Волонтеры могут провести мастер-классы в тюменском отделении “Новой надежды”
16:31 13.07.2025Тюменцам рассказали, как сделать свадьбу запоминающейся

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора