Тюменцам рассказали, как сделать свадьбу запоминающейся

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организатор свадеб Александр Бердников рассказал тюменцам, как сделать свадьбу незабываемой и поделилась опытом. По его мнению, важно уделить внимание каждой детали: выбрать наряды, забронировать кафе или ресторан, составить список гостей и не забыть про особую атмосферу. За веселье гостей и яркие воспоминания отвечает свадебный ведущий, сообщает "Тюменская область сегодня".

По словам эксперта, ведущий – это человек, который отвечает за порядок всего мероприятия, является режиссером торжественной постановки. "Безусловно, у ведущего должно быть творческое мышление, а еще понимание ритма праздника. Он следит за тем, когда гостям нужно дать отдохнуть, а когда, наоборот, взбодрить – провести интерактив. Я чувствую это интуитивно, поскольку 18 лет отработал актером в театре кукол. Вести свадьбу – как играть на сцене, ты также выходишь в зал и чувствуешь зрителя", – отметил Александр Бердников.

Ведущий должен узнать, чего хотят молодые, про что будет свадебная история, с чего начнется и чем закончится их собственная постановка. Для этого он встречается с парой лично, чтобы узнать историю знакомства, пожелания и определиться с форматом праздника.