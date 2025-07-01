В Казанском районе рыбхоз зарыбил личинками карпа и пеляди 12 прудов

| Фото: тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

12 прудов зарыбило личинками карпа и пеляди предприятие в Казанском районе. Мальков подкармливают каждые три часа. Когда они подрастут, их выпустят в озера.

Как сообщает местный телеканал "Алабуга", кроме того, в озерах района ученые тюменского филиала ВНИРО изучают адаптацию новых видов пеляди, скрещенной с чиром, муксуном и нельмой. Региональная программа нацелена на акклиматизацию гибридов сиговых пород на юге Тюменской области.

Рыбоводы изучают естественную кормовую базу, а также наблюдают за темпом роста личинок гибридов сиговых.