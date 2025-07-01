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ФСБ рекомендует не вступать в диалог с подозрительными личностями

Общество, 16:05 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФСБ рекомендует не вступать в диалог с подозрительными личностями и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах экстремистские идеи и активно пытаются вовлечь жителей в преступную деятельность.

Например, противник просит сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за деньги.

За диверсия и террористический акт — это особо тяжкие преступления, за которые грозит срок до 20 лет, предупреждает ФСБ.

14 июля в Тюменской области был уничтожен мужчина, которого завербовали спецслужбы Украины. Он планировал теракт на территории региона, при задержании оказал сопротивление.

Обладающих любой информацией о совершенных или готовящихся терактах просят обращаться в УФСБ России по Тюменской области по телефону: 8 (3452) 46-16-95.

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