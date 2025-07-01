Тюменцы завоевали награды многодневной велогонки "Тур России"
Тюменские велогонщики стали призерами третьего этапа многодневки "Тур России". В групповой кольцевой гонке на 111 км серебро взял Максим Мишанков, за ним финишировал Максим Попов, сообщает региональный департамент спорта.
Первым стал спортсмен Кирилл Миллер. Соревнования завершились в Воткинсе. Следующий этап пройдёт в селе Перевозное, где гонщикам предстоит преодолеть 123,5 км.
Напомним, что велогонка проходит с 12 по 19 июля, охватывая Удмуртскую и Башкирскую республики. Помимо россиян в международных соревнованиях участвуют спортсмены из Казахстана и Беларуси.