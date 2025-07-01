  • 16 июля 202516.07.2025среда
  • USD77,9584
    EUR91,1531
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер западный

Тюменцы завоевали награды многодневной велогонки "Тур России"

Спорт, 16:49 16 июля 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Тюменские велогонщики стали призерами третьего этапа многодневки "Тур России". В групповой кольцевой гонке на 111 км серебро взял Максим Мишанков, за ним финишировал Максим Попов, сообщает региональный департамент спорта.

Первым стал спортсмен Кирилл Миллер. Соревнования завершились в Воткинсе. Следующий этап пройдёт в селе Перевозное, где гонщикам предстоит преодолеть 123,5 км.

Напомним, что велогонка проходит с 12 по 19 июля, охватывая Удмуртскую и Башкирскую республики. Помимо россиян в международных соревнованиях участвуют спортсмены из Казахстана и Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# велогонка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 16.07.2025Тюменцы завоевали награды многодневной велогонки "Тур России"
09:29 15.07.2025Уличный спорт и мастер-классы ждут тюменцев в День города
16:16 14.07.2025350 спортсменов приедут в Тюмень на Кубок полпреда для Защитников Отечества
13:31 11.07.2025Третий этап чемпионата Тюменской области по дрифту стартует 13 июля

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора