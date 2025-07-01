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Первый турнир по фиджитал-баскетболу пройдет в Тюмени

Общество, 08:56 18 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Первый городской турнир по фиджитал-баскетболу состоится на новой современной баскетбольной площадке на набережной реки Туры рядом с Фиджитал-центром 26 июля. Начало - в 16 часов, сообщают организаторы.

Фиджитал-баскетбол - уникальное сочетание классической игры и цифровых технологий, которое объединяет спорт и киберспорт в одном захватывающем формате.

К участию приглашают команды из двух человек в возрасте от 14 лет. Регистрация обязательна и проходит в приложении "Мой фиджитал".

Возрастное ограничение: 6+.

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# соревнования , спорт , турнир , фиджитал

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