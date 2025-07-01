Троих бесправников задержали тюменские автоинспекторы 18 июля

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три водителя-бесправника задержаны на дорогах Нижнетавдинского района. Массовый рейд по безопасности провели автоинспекторы в ряде населённых пунктов муниципалитета 18 июля. В ходе мероприятий проводилось также скрытое патрулирование.

На 25 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда был остановлен автомобиль ВАЗ-2107. Им управлял 18-летний водитель, не имеющий прав. В п. Ключи остановлена "Волга" с 21-летним бесправником за рулём. В д. Янтык задержали "Газель", ей управлял 20-летний местный житель

На всех нарушителей составлены административные материалы за езду без водительского удостоверения. Автомобили помещены на специализированную стоянку.