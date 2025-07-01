30 тысяч рублей штрафа уплатят тюменцы за передачу управления питбайком подростку

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей штрафа могут заплатить родители юных тюменцев, которые ездят по дорогам на питбайках и при этом не имеют водительского удостоверения. За первое полугодие сотрудники Госавтоинспекции составили 128 административных материалов.

Об этом на брифинге рассказал врио руководителя Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Для езды по дорогам общего пользования необходимо пройти обучение, сдать теоретический и практический экзамены, чтобы получить водительское удостоверение и право управлять транспортным средством.

"В регионе есть полигоны, где дети могут безопасно ездить на питбайках. Например, автодром в Метелево. Хочется обратить внимание родителей, питбайк - это спортивный инвентарь. Ездить на нем по дорогам общего пользования нельзя. Если родители намерены своим детям купить этот вид транспорта, то необходимо постоянно контролировать несовершеннолетних и не выпускать на дороги населенного пункта", - отметил Артем Сотников.

Каждый сотрудник Госавтоинспекции закреплен за образовательным учреждением, где он ежемесячно проводит профилактические беседы с детьми. С июня правоохранители проводят акцию "Подросток водитель". Полицейские проверили 269 человек, пресекли 345 административных нарушений, из них 30 - это нарушения управления мототехникой и автотранспортом детьми-водителями.

Отметим, в Тюменской области произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, которые управляли механическими транспортными средствами. Один ребенок погиб, 51 - получил травмы.

Юлия Божок