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30 тысяч рублей штрафа уплатят тюменцы за передачу управления питбайком подростку

Общество, 18:32 22 июля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей штрафа могут заплатить родители юных тюменцев, которые ездят по дорогам на питбайках и при этом не имеют водительского удостоверения. За первое полугодие сотрудники Госавтоинспекции составили 128 административных материалов.

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Об этом на брифинге рассказал врио руководителя Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Для езды по дорогам общего пользования необходимо пройти обучение, сдать теоретический и практический экзамены, чтобы получить водительское удостоверение и право управлять транспортным средством.

"В регионе есть полигоны, где дети могут безопасно ездить на питбайках. Например, автодром в Метелево. Хочется обратить внимание родителей, питбайк - это спортивный инвентарь. Ездить на нем по дорогам общего пользования нельзя. Если родители намерены своим детям купить этот вид транспорта, то необходимо постоянно контролировать несовершеннолетних и не выпускать на дороги населенного пункта", - отметил Артем Сотников.

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Каждый сотрудник Госавтоинспекции закреплен за образовательным учреждением, где он ежемесячно проводит профилактические беседы с детьми. С июня правоохранители проводят акцию "Подросток водитель". Полицейские проверили 269 человек, пресекли 345 административных нарушений, из них 30 - это нарушения управления мототехникой и автотранспортом детьми-водителями.

Отметим, в Тюменской области произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, которые управляли механическими транспортными средствами. Один ребенок погиб, 51 - получил травмы.

Юлия Божок

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

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