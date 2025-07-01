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Принимать нестандартные решения научат участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области"

Общество, 14:38 21 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принимать нестандартные решения научат эксперты участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области". Это станет частью интересной и насыщенной образовательной программы, рассказала руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

"Много интересных занятий на командообразование, на выявление управленческих навыков, всё то, что им будет необходимо для повышения компетенций, востребованных на службе на благо Тюменской области. И быть полезными там, где нужно принимать нестандартные решения", - подчеркнула руководитель.

По оценке Динары Поштаренко, участники проекта хорошо себя показали - очень дисциплинированные и организованные. Служили Отечеству на передовой и продолжат это делать на новом своем поприще.

Отметим, участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" уже в августе приступят к образовательным занятиям, которые помогут им развить управленческие компетенции.

Видео проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

Оксана Корнеенкова

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# Боевой кадровый резерв

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