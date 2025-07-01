Тюменцев научат решать алгоритмические задачи в школе программирования

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Курс "Python-программирование" организуют в тюменской Школе программирования с 6 августа по 6 октября. Обучение могут пройти лица от 17 лет, которые проживают на юге Тюменской области. Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Участников научат: разрабатывать программы обработки информации; воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и матриц, поиска в упорядоченном массиве и другое; читать и записывать текстовые файлы в заданном формате; решать алгоритмические задачи в среде Python.

Записаться на курс можно до 4 августа. Необходимо зарегистрироваться на сайте в Системе электронного обучения Тюменской области; перейти на сайт Школы программирования; выбрать курс и нажать "Записаться"; заполнить анкету слушателя и пройти входное тестирование.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 20 часов до 22 часов 30 минут.