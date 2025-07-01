Тюменцы представили единую систему поддержки молодых студенческих семей в Москве

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Систему поддержки студенческих семей ТМУ "Единое окно" на I Всероссийском фестивале студенческих семей в Москве представил заместитель начальника управления молодежной политики Тюменского медицинского университета, куратор ресурса Александр Токарев.

По информации пресс-службы вуза, основной задачей "Единого окна" является консультирование по вопросам получения мер поддержки, доступных для молодых семей, в том числе имеющим детей: получение материальной поддержки от университета, семейной комнаты в общежитии, региональных и федеральных выплат, оформление материнского капитала и пр.

На Всероссийском фестивале студенческих семей Александр ознакомился с государственными мерами поддержки и лучшими практиками поддержки. Обмен опытом между вузами, по его словам, получился плодотворным. Также участники участвовали в стратегических сессиях по вопросам гибких образовательных траекторий, цифровых сервисов и стандартов семейных общежитий, посетили культурные, образовательные мероприятия.

Напомним, что для получения дополнительных мер, формирующих единую и комплексную систему поддержки молодых студенческих семей и семей молодых преподавателей Тюменского медицинского университета создано молодёжное объединение "Семейный факультет". Получить подробную информацию и задать вопрос можно в группе объединения, а также написав на почту: studsem@tyumsmu.ru или позвонив по телефону: 8(3452)796819.