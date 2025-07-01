  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер юго-восточный

Скульптура соболя-купца появилась в центре Тюмени

Общество, 13:29 23 июля 2025

предоставлено Станиславом Черновасиленко | Фото: предоставлено Станиславом Черновасиленко

Скульптура соболя-купца, выполненная известным тюменским мастером по металлу Станиславом Черновасиленко, появилась на пешеходной улице Дзержинского. Горожане и гости областной столицы выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с новым арт-объектом.

Фигура соболя, который опирается на стол с самоваром, сушками и чашками, расположена между домами №34 и 34а. На чайнике красуется надпись "Тюмень". Скульптурная композиция стала подарком жителям ко Дню города.

"Все это ручная работа. Скульптура выполнена из нержавеющей стали по технологии художественной сварки металла. Работа заняла два месяца. Это образ купца XIX века. Одеяние зверька создано по информации из источника, где собраны примеры одежды того времени. Самовар, чайник, стол и прочий реквизит выполнены в соответствии с тем же периодом", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" скульптор по металлу Станислав Черновасиленко.

﻿

Мастер отметил, что это продолжение проекта. Соболь-интеллигент Тюменьтий, которого можно встретить у Дворца культуры "Нефтяник" является "старшим братом" соболя-купца. Компанию ему там составляют лиса и бобер — фигуры этих животных также выполнил Станислав Черновасиленко. В будущем на улицах Тюмени появятся и другие зверьки.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пешеходная улица , скульптура , Соболь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:24 23.07.2025Тюменские нейрохирурги вылечили 15 иностранцев
13:51 23.07.2025Новая инициатива по поддержке ветеранов СВО и их семей стартует в Тюменской области
13:40 23.07.2025На набережной Тюмени установили 12 стендов с историей и сказками Петра Ершова
13:29 23.07.2025Скульптура соболя-купца появилась в центре Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора