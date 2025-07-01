Скульптура соболя-купца появилась в центре Тюмени

| Фото: предоставлено Станиславом Черновасиленко | Фото: предоставлено Станиславом Черновасиленко

Скульптура соболя-купца, выполненная известным тюменским мастером по металлу Станиславом Черновасиленко, появилась на пешеходной улице Дзержинского. Горожане и гости областной столицы выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с новым арт-объектом.

Фигура соболя, который опирается на стол с самоваром, сушками и чашками, расположена между домами №34 и 34а. На чайнике красуется надпись "Тюмень". Скульптурная композиция стала подарком жителям ко Дню города.

"Все это ручная работа. Скульптура выполнена из нержавеющей стали по технологии художественной сварки металла. Работа заняла два месяца. Это образ купца XIX века. Одеяние зверька создано по информации из источника, где собраны примеры одежды того времени. Самовар, чайник, стол и прочий реквизит выполнены в соответствии с тем же периодом", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" скульптор по металлу Станислав Черновасиленко.

Мастер отметил, что это продолжение проекта. Соболь-интеллигент Тюменьтий, которого можно встретить у Дворца культуры "Нефтяник" является "старшим братом" соболя-купца. Компанию ему там составляют лиса и бобер — фигуры этих животных также выполнил Станислав Черновасиленко. В будущем на улицах Тюмени появятся и другие зверьки.

Инна Пахомова