В Тюменской области набирают волонтеров для Кубка полпреда президента в УФО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров на Кубок полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе для защитников Отечества стартовал в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие пройдет в Тюмени с 26 по 31 августа. Жители региона могут принять участие в организации и проведении масштабного события в качестве волонтеров. Подать заявку могут все желающие жители от 14 лет. Всего организаторы планируют привлечь 50 добровольцев.

Регистрация открыта на портале Добро.рф.

Функции волонтеров: транспортная служба; атташе команд; помощник в зале; помощник судьи.

"Для волонтеров предусмотрено горячее питание, будут выдаваться экипировка, сувенирная продукция и начисляться баллы за волонтерство", — сказала специалист по спорту Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, руководитель волонтеров спортивного направления Сабина Алиева.

Команда организаторов уже получила первые заявки от желающих стать волонтерами. Среди них — "серебряный" волонтер, обладательница нагрудного знака "Доброволец России" Вера Тухватуллина.

"Спортивное волонтерство — это очень круто, поднимается настроение, улучшается здоровье. Это направление можно считать спортом, потому что получаешь тот же заряд энергии, общаешься со спортсменами, получаешь от них обратную связь", — поделилась она.

Волонтер Елизавета Кузнецова в детстве тоже увлекалась спортивными бальными танцами, но из-за проблем со здоровьем пришлось прекратить. Девушка нашла себя в спортивном волонтерстве: "Само присутствие добровольчества в жизни — это большое удовольствие и счастье. Когда ты несешь позитив в мир — это очень здорово".