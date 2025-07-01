  • 28 июля 202528.07.2025понедельник
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменская "Камерата Сибири" даст концерт "Музыка в деталях"

Общество, 08:14 28 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Музыка в деталях" оркестр "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной начнется в Органном зале Тюменской филармонии 20 сентября в 18 часов. Это проект знакомства с классической музыкой, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Ведущий Семён Промое (скрипка) разработал особый формат: музыканты пошагово разберут каждое произведение, объяснят его смысл и исполнят целиком. Сначала прозвучат фрагменты и основные мелодии, затем последует подробный разбор, словно перевод с музыкального языка на русский.

В программе — эмоциональные сочинения Прокофьева, Шоссона, Шнитке и Шостаковича.

Солисты: Фаузия Тажина (скрипка) и Станислав Хуланхов (фортепиано).

Билеты доступны в кассах ТКТО, инфокиоске "Культурная точка" на ул. Дзержинского и на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Камерата Сибири , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 28.07.2025Тюменцев приглашают в Школу литературного мастерства "КоРифеи"
09:07 28.07.2025В Тюмени перекрытие участка ул. Ленина продлили до конца сентября
08:56 28.07.2025Тюменцев приглашают пройти обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
08:43 28.07.2025Музыкой Рахманинова и Свиридова откроют новый сезон в Тюменской филармонии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора