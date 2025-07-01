Тюменская "Камерата Сибири" даст концерт "Музыка в деталях"

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Музыка в деталях" оркестр "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной начнется в Органном зале Тюменской филармонии 20 сентября в 18 часов. Это проект знакомства с классической музыкой, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Ведущий Семён Промое (скрипка) разработал особый формат: музыканты пошагово разберут каждое произведение, объяснят его смысл и исполнят целиком. Сначала прозвучат фрагменты и основные мелодии, затем последует подробный разбор, словно перевод с музыкального языка на русский.

В программе — эмоциональные сочинения Прокофьева, Шоссона, Шнитке и Шостаковича.

Солисты: Фаузия Тажина (скрипка) и Станислав Хуланхов (фортепиано).

Билеты доступны в кассах ТКТО, инфокиоске "Культурная точка" на ул. Дзержинского и на сайте.