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Площадкой форума "Утро" в Тюмени станет весь город

Общество, 17:04 24 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Весь город Тюмень станет большой площадкой форума молодежи Уральского федерального округа "Утро", рассказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

"Традиционно форумы проходят за городом в каких-то обособленных местах. В этот раз мы решили, что площадкой форума должен стать весь город Тюмень. Поэтому участники будут жить в Тюмени, а площадки мероприятий находиться в черте города. Это возможность передать дух и энергию областной столицы участникам, показать Тюмень с лучшей стороны, ну и эффект новизны в таких мероприятиях - это всегда важно", - отметил Павел Белявский.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Заместитель полномочного представителя президента России в УФО Борис Кириллов добавил, что участие в тюменском форуме "Утро", тема которого - "Молодые профессионалы", повысит интерес молодых людей к получению профессии, новых навыков и знаний.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Напомним, молодежный форум пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Участниками станут 500 человек со всей России от 14 до 35 лет.

Юлия Божок

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# молодежь , Павел Белявский , Форум Утро

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