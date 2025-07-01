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Тюменские активисты провели патриотический заплыв ко Дню города

Общество, 13:42 25 июля 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Патриотический сап-заплыв провели активисты Тюменского городского местного отделения "Единой России" к 439-летию родного города.

Всего мероприятие собрало представителей из более чем 20 первичных отделений партии. Сначала они прошли инструктаж, а после проплыли с флагами от Заречного парка до набережной Туры в районе "Конторы пароходства".

"Дружной партийной командой мы увидели любимую Тюмень с необычного ракурса — с реки: мосты и набережную, смотровые площадки и новые ЖК, причалившие суда и закованные в гранит берега, рыбаков и приветствующих нас горожан, теплоходы и катера. Это все Тюмень!" — поделилась впечатлениями секретарь первички № 144 Юлия Селиверстова.

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