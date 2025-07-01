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15 миллионов кибератак на ресурсы правительства Тюменской области отразили в 2025 году

Общество, 20:50 25 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 миллионов кибератак на ресурсы правительства региона отразили в Тюменской области в 2025 году. К ним относятся: внедрение вредоносного кода; запуск бота или сканера; попытки обхода пути файлов и другие, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

В июле прошло заседание рабочей группы по информационной безопасности комиссии по цифровому развитию Тюменской области под председательством директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова. Главной темой встречи стали меры по повышению уровня защищенности региональной информационной инфраструктуры и предупреждение целевых компьютерных атак.

Рабочая группа обсудила дополнительные меры защиты от DDoS-атак, фишинговых рассылок на электронные адреса сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, распространение вредоносного ПО и другое.

Итогом встречи стал актуализированный подход к защите информационных ресурсов региона. Мероприятия нацелены на снижение эффективности потенциальных угроз и повышение эффективности системы реагирования на инциденты информационной безопасности.

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# кибератака , Станислав Логинов

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