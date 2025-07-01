Сборная ветеранов СВО из Тюменской области приехала в Казань "Абилимпикс"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Чемпионат профессионального мастерства среди ветеранов СВО "Абилимпикс" стартовал в Казани 25 июля. Тюменскую область представляют три человека, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В команду вошли: Алексей Амарцев из Бердюжского района – в номинации "Сварочные технологии"; Фархад Карымов из Тобольска – в номинации "Промышленная робототехника"; Илья Федотов из Тюмени – в номинации "Ремонт и обслуживание автомобилей".

Отметим, фестиваль объединит более 400 человек. С 25 по 29 июля ветераны будут соревноваться по 15 компетенциям: от слесарного дела до программирования. В октябре 75 финалистов поборются за звание лучших на заключительном этапе чемпионата в Москве.