В Тюмени торжественно открыли озелененную территорию по улице Карла Маркса

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Озелененную территорию, расположенную в районе улиц Карла Маркса и Волгоградской, торжественно открыли в Тюмени 25 июля. Пространство стало подарком местным жителям в преддверии Дня города.

Общественная территория представляет уголок практически на пересечении двух улиц. Проект благоустройства реализован в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. В 2024 году жители проголосовали за это место, после выбрали один из предложенных вариантов.

“В процессе производства работ вносились небольшие корректировки. Можно сказать, местные жители проконтролировали их. Хотим, чтобы в дальнейшем эта территория жила и насыщалась событиями. Надеемся центр “Вероника” даст ей жизнь”, – поделился заместитель главы города Евгений Сорокин.

Здесь обустроены пешеходные дорожки, произведено озеленение, посеян газон. Радуют жителей и малые архитектурные формы. Дети уже оценили качели, для людей старшего поколения установлены лавочки. Раньше эта территория выглядела заброшенной. Сейчас же здесь налажены освещение и водоотвод.

Тюменка Надежда, проживающая в доме рядом с озелененной зоной, принимала участие в голосовании за благоустройство территории. Она очень рада тому, как изменилось пространство.

“Раньше территория была абсолютно заброшенная, страшно было ходить вечерами. Дети, естественно, не могли здесь пройтись. Очень рады, что появилась такая территория. Здесь очень много объектов для детей. У меня трое детей разного возраста. Ребятам есть, где поиграть, пообщаться. Для детей 4-5 лет есть интерактивное пространство, есть локация для тех, что постарше: там можно порисовать и поразвивать память. Подросткам от 12 лет есть, где посидеть с друзьями. Замечательно, что есть урны, значит, будет порядок”, – поделилась Надежда.

Воспитанники детского центра “Вероника” хотели бы задействовать территорию для концертной деятельности. Как говорит директор учреждения Светлана Кугаевская, в ее центре занимаются около 300 детей. По ее словам, на этой территории можно проводить занятия по рисованию, пленэры. Занятия планируют начать с 1 сентября.

Помимо этого в этом районе проживают активные жители в возрасте от 50 лет, которые проводят занятия по физической культуре.

Отметим, в городе в порядок приводят примерно пять общественных пространств. Работы завершат в 2025 году. Каждый сквер или озелененная территория имеют свое тематическое значение, подчеркнул Евгений Сорокин.

Инна Пахомова