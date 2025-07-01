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Родные участников СВО из Тюмени побывали в Карелии

Общество, 11:15 27 июля 2025

Фонд "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: Фонд "Защитники Отечества" в Тюменской области

Петрозаводск, Сортавалу, Выборг, остров Кижи и Рускеальские водопады посетили семьи участников СВО из Тюменской области в рамках железнодорожного маршрута "В Карелию". Путешествие стало возможным благодаря проекту "Своих не бросаем!", сообщает инфоцентр областного правительства.

Проект – совместная инициатива фонда "Защитники Отечества", компании "РЖД Тур" при поддержке Министерства обороны РФ, РЖД и правительства Тюменской области.

"Каждая такая поездка – важное событие для наших героев и их семей. Эти путешествия – возможность открыть для себя красоту нашей страны, отдохнуть, восстановить силы и получить заряд положительных эмоций. Видеть их воодушевленными – лучшая награда для нас", - рассказала руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

"Я хочу выразить огромную благодарность нашему региону за возможность побывать в Карелии. Несмотря ни на что, мы очень рады, что поездка состоялась. Карелия — это место невероятной красоты. Наши фотографии отражают всю ее прелесть. Я была счастлива познакомиться с семьями из других регионов. Мы смогли искренне поговорить, поплакать и обновиться. Это было замечательно", - поделилась впечатлениями участница тура, вдова погибшего героя Динара Новикова.

Это не первая поездка тюменцев в рамках проекта "Своих не бросаем!". В мае участники путешествовали "По Золотому кольцу", а в прошлом году совершили туристическую поездку "Волжский вояж".

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# СВО , фонд Защитники Отечества

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