28 июля в Тюменской области будет дождливым и туманным
Ненастная погода сохранится на юге Тюменской области 28 июля. Дем ожидаются дожди и ветер, ночью - туман.
По данным Тюменского ЦГМС, в дневные часы температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 26 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. В предстоящие сутки будет облачно, местами пройдут дожди, в отдельных районах - с грозами.
Ветер северо-восточный с переходом на восточный, его скорость - 4-9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с.