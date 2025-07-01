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28 июля в Тюменской области будет дождливым и туманным

Общество, 15:28 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ненастная погода сохранится на юге Тюменской области 28 июля. Дем ожидаются дожди и ветер, ночью - туман.

По данным Тюменского ЦГМС, в дневные часы температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 26 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. В предстоящие сутки будет облачно, местами пройдут дожди, в отдельных районах - с грозами.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный, его скорость - 4-9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с.

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