Тюменская УК отремонтировала подъезд в доме ветерана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Косметический ремонт мест общего пользования в многоквартирнике, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, провела управляющая компания в Тюмени в рамках соглашения с городским Советом ветеранов.

Специалисты покрасили стены, потолки и оконные рамы, придав подъезду свежий и ухоженный вид.

Эта работа – один из первых практических шагов в рамках нового соглашения, отметили в Госжилинспекции Тюменской области. Напомним, ключевая цель партнерства – системный подход к текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.

"Работа на ул. Рижской – наглядный пример того, как договоренности превращаются в реальные дела для повышения комфорта жителей, особенно тех, кто заслуживает особого внимания и благодарности", - считают в Госжилинспекции.