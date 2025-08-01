  • 1 августа 20251.08.2025пятница
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северный

Галина Шарухо дала рекомендации участникам и гостям тюменского фестиваля сапсерфинга "72 сап фест"

Общество, 13:41 01 августа 2025

фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо | фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело мониторинг воды в Туре перед фестивалем сапсерфинга "72 сап фест", который состоится в Тюмени 3 августа. Вода в реке Тура соответствует нормам.

Как рассказала на заседании оргкомитета фестиваля руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо, в рамках подготовки к проведению фестиваля на реке Тура управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело профилактическую работу, направленную на недопущение нарушений санитарного законодательства, профилактику инфекционных заболеваний жителей и гостей Тюмени.

"Проведен отбор проб и лабораторные исследования воды из реки. Согласно результатам лабораторных испытаний, проба воды по основным показателям безопасности соответствует гигиеническим нормативам, - отметила Галина Шарухо. - Участникам мероприятия на воде рекомендуется воздержаться от купания, не допускать заглатывания воды из поверхностного водоема".

Специалисты управления Роспотребнадзора также провели профилактические мероприятия для предпринимателей, которые будут организовывать общественное питание. С ними рассмотрели вопросы по профилактике инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, соблюдению санитарных правил и норм.

На фестиваль зарегистрировались 900 человек. В массовом заплыве на сапбордах по реке на дистанцию 5 км (от парка в Заречном микрорайоне до мультицентра "Контора пароходства") вместе с тюменцами примут участие представители Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. По словам организаторов, участников и гостей фестиваля ждут интересные творческие, спортивные и развлекательные мастер-классы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Галина Шарухо , река Тура , Роспотребнадзор , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 01.08.2025Эксперт: две недели проливных дождей оказали негативное влияние на урожай тюменцев
13:41 01.08.2025Галина Шарухо дала рекомендации участникам и гостям тюменского фестиваля сапсерфинга "72 сап фест"
13:30 01.08.2025Тюменцев научили, как распознать фальшивые банкноты на ощупь и на глаз
13:19 01.08.2025Тюменские физики в восемь раз сократили число экспериментов по вытеснению нефти

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора