Галина Шарухо дала рекомендации участникам и гостям тюменского фестиваля сапсерфинга "72 сап фест"

Галина Шарухо | фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо | фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело мониторинг воды в Туре перед фестивалем сапсерфинга "72 сап фест", который состоится в Тюмени 3 августа. Вода в реке Тура соответствует нормам.

Как рассказала на заседании оргкомитета фестиваля руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо, в рамках подготовки к проведению фестиваля на реке Тура управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело профилактическую работу, направленную на недопущение нарушений санитарного законодательства, профилактику инфекционных заболеваний жителей и гостей Тюмени.

"Проведен отбор проб и лабораторные исследования воды из реки. Согласно результатам лабораторных испытаний, проба воды по основным показателям безопасности соответствует гигиеническим нормативам, - отметила Галина Шарухо. - Участникам мероприятия на воде рекомендуется воздержаться от купания, не допускать заглатывания воды из поверхностного водоема".

Специалисты управления Роспотребнадзора также провели профилактические мероприятия для предпринимателей, которые будут организовывать общественное питание. С ними рассмотрели вопросы по профилактике инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, соблюдению санитарных правил и норм.

На фестиваль зарегистрировались 900 человек. В массовом заплыве на сапбордах по реке на дистанцию 5 км (от парка в Заречном микрорайоне до мультицентра "Контора пароходства") вместе с тюменцами примут участие представители Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. По словам организаторов, участников и гостей фестиваля ждут интересные творческие, спортивные и развлекательные мастер-классы.