Тюменцев приглашают во Всероссийский проект "Голоса Победы"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие во Всероссийском проекте "Голоса Победы" и передать в Музей Победы на Поклонной горе оцифрованные и озвученные фронтовые письма времен Великой Отечественной войны.

Проект позволяет не только сохранить память о героях войны, но и "оживить" их послания, записанные голосами потомков. В музее подчеркивают, что каждая такая запись создает эмоциональную связь между поколениями, помогая лучше понять чувства и переживания бойцов Красной армии.

"Эти письма — не просто строки из прошлого. Они передают настроение солдат, их веру в Победу, тревогу за родных. Благодаря проекту тысячи писем, хранящихся в семейных архивах и музеях, становятся доступными для всех", — рассказали "Вслух.ру" в Музее Победы.

Материалы можно загрузить на сайт проекта.