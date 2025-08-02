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Тюменский ученый работает над технологией возвращения железа в питьевую воду

Общество, 11:39 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследователь из Тюменского индустриального университета Лев Максимов работает над проектом по переработке отходов от добычи подземных вод. Основная идея заключается в использовании железосодержащих осадков, образующихся в процессе водоподготовки природных подземных и поверхностных вод.

"В горячих источниках мы купаемся, а из-под крана течет вода, которую можно пить без дополнительной фильтрации. При этом в тюменских подземных водах содержится большое количество железа. Сейчас работаем над технологией возвращения железа в питьевую воду таким образом, чтобы оно усваивалось организмом. Это влияет на качество и количество красных кровяных телец – эритроцитов, которые доставляют кислород в мозг", - рассказал Лев.

Одно из направлений команды Льва Максимова – производство расходных материалов для неразрушающего контроля. В основе этих материалов лежат наночастицы оксида железа, размер которых в 10–100 раз меньше толщины человеческого волоса.

Наиболее перспективным направлением стало создание аэрозолей с магнитопорошковой суспензией, которые используются для выявления дефектов в металлических конструкциях и шовных соединениях труб.

Пилотные проекты по водоснабжению будут запущены к 2030 году. Команда уже получила реальные отзывы от пользователей со всей России и готовится к выходу на рынок стран ЕАЭС, сообщает "Тюменская область сегодня".

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