Тюменский ученый работает над технологией возвращения железа в питьевую воду

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследователь из Тюменского индустриального университета Лев Максимов работает над проектом по переработке отходов от добычи подземных вод. Основная идея заключается в использовании железосодержащих осадков, образующихся в процессе водоподготовки природных подземных и поверхностных вод.

"В горячих источниках мы купаемся, а из-под крана течет вода, которую можно пить без дополнительной фильтрации. При этом в тюменских подземных водах содержится большое количество железа. Сейчас работаем над технологией возвращения железа в питьевую воду таким образом, чтобы оно усваивалось организмом. Это влияет на качество и количество красных кровяных телец – эритроцитов, которые доставляют кислород в мозг", - рассказал Лев.

Одно из направлений команды Льва Максимова – производство расходных материалов для неразрушающего контроля. В основе этих материалов лежат наночастицы оксида железа, размер которых в 10–100 раз меньше толщины человеческого волоса.

Наиболее перспективным направлением стало создание аэрозолей с магнитопорошковой суспензией, которые используются для выявления дефектов в металлических конструкциях и шовных соединениях труб.

Пилотные проекты по водоснабжению будут запущены к 2030 году. Команда уже получила реальные отзывы от пользователей со всей России и готовится к выходу на рынок стран ЕАЭС, сообщает "Тюменская область сегодня".