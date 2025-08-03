Жители Сорокинского округа пройдут медосмотр в рамках регионального проекта "Здорове село"

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Сорокинского муниципального округа смогут пройти медосмотр в рамках регионального проекта "Здоровое село". Бригада тюменских врачей будет работать в муниципалитете с 4 по 9 августа.

В рамках регионального проекта "Здоровое село" сорокинцы смогут пройти осмотр, диагностику, скорректировать лечение и получить рекомендации специалистов, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Врачи будут вести прием пациентов в Сорокинском центре детского творчества и на выезде.

4 августа выездная бригада будет осуществлять прием с 12 часов, с 5 по 9 августа - с 08 часов. В составе - врачи-терапевты, врачи УЗИ, эндокринологи, кардиологи, неврологи. В селах жителей примет врач-хирург.

В Сорокинской районной больнице с 4 по 9 августа женщин будет ждать врач-акушер-гинеколог.

6 августа прием будут вести врач-фтизиатр Областного клинического фтизиопульмонологического центра, а также врачи центра СПИД.

7 и 8 августа сорокинцы смогут побывать у врача-онколога и психиатра-нарколога.

В центре детского творчества 7 и 8 августа жителей села примет врач-сурдолог. К нему могут обратиться пациенты, страдающие проблемами со слухом и по вопросам слухопротезирования.

Кроме того, бригада будет выезжать в сельские поселения согласно графику: 4 августа - с. Знаменщиково, 5 августа - с. Нижнепинигино, 6 августа - с. Покровка, 7 августа - с. Ворсиха, 8 августа - с. Готопутово, 9 августа - с. Александровка.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (34550) 2-12-61.