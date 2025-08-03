Тюменские врачи провели уникальную операцию для лечения ребенка

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

В детском стационаре тюменской Областной клинической больницы №2 применили уникальный метод, чтобы помочь шестилетнему пациенту со стенозом трахеи.

После обследования поступившего с жалобами на затрудненное, шумное дыхание ребенка, врачи диагностировали редкую патологию – стеноз трахеи. Мальчик лечился в разных клиниках, где применялись малоинвазивные методы для восстановления просвета трахеи, например, иссечение лазером суженного участка. К сожалению, добиться стойкого выздоровления не удалось.

"Учитывая недостаточную эффективность проведенного лечения, врачи хирурги, оториноларингологи, анестезиологи детского стационара ОКБ №2 приняли решение о выполнении уникальной операции - циркулярной резекции трахеи с формированием межтрахеального анастомоза. В обсуждении методики лечения активное приняли участие и коллеги из Федеральных медицинских центров. За последние 20 лет это второй случай стеноза трахеи у ребенка в Тюменской области, которому выполнена подобная операция, а в нашем учреждении резекция трахеи ребенку - выполнена впервые", - рассказал начальник службы оказания медицинской помощи детям Игорь Бродер.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Мама Светлана с радостью отмечает, что мальчик практически полностью восстановился, дыхание нормализовалось и благодарит медиков за их профессиональную работу, сообщает пресс-служба тюменской ОКБ №2.