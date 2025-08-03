  • 3 августа 20253.08.2025воскресенье
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские врачи провели уникальную операцию для лечения ребенка

Общество, 12:53 03 августа 2025

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

В детском стационаре тюменской Областной клинической больницы №2 применили уникальный метод, чтобы помочь шестилетнему пациенту со стенозом трахеи.

После обследования поступившего с жалобами на затрудненное, шумное дыхание ребенка, врачи диагностировали редкую патологию – стеноз трахеи. Мальчик лечился в разных клиниках, где применялись малоинвазивные методы для восстановления просвета трахеи, например, иссечение лазером суженного участка. К сожалению, добиться стойкого выздоровления не удалось.

"Учитывая недостаточную эффективность проведенного лечения, врачи хирурги, оториноларингологи, анестезиологи детского стационара ОКБ №2 приняли решение о выполнении уникальной операции - циркулярной резекции трахеи с формированием межтрахеального анастомоза. В обсуждении методики лечения активное приняли участие и коллеги из Федеральных медицинских центров. За последние 20 лет это второй случай стеноза трахеи у ребенка в Тюменской области, которому выполнена подобная операция, а в нашем учреждении резекция трахеи ребенку - выполнена впервые", - рассказал начальник службы оказания медицинской помощи детям Игорь Бродер.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Мама Светлана с радостью отмечает, что мальчик практически полностью восстановился, дыхание нормализовалось и благодарит медиков за их профессиональную работу, сообщает пресс-служба тюменской ОКБ №2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 03.08.2025Тюменский волонтер производит маскхалаты для участников СВО
15:46 03.08.2025Госавтоинспекция обследует тюменские школы перед учебным годом
14:41 03.08.2025Тюменских подростков зовут в бесплатную театральную школу "Теплица-лайт"
13:32 03.08.2025Участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв" - первый на "72 сап фест"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора