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В Тюмени реализуют проект по сохранению памятников деревянного зодчества

Общество, 20:47 03 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по сохранению деревянного зодчества реализуется на улице Дзержинского в Тюмени. Команда волонтеров вместе с урбанистом Дмитрием Велижаниным занимается реставрацией исторических наличников.

"Тюмень сегодня — это не только столица термальных источников и нефти, это еще и город с очень богатым культурным наследием", - подчеркнула руководитель проекта Надежда Бурлака.

Писатель, основатель виртуального музея наличников Иван Хафизов назвал тюменскими наличники уникальными, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Когда меня попросили запечатлеть различные наличники в городах России, я еще не догадывался, что это занятие станет смыслом моей жизни", — вспоминает Иван Хафизов. Изучая резьбу, он обнаружил удивительное разнообразие стилей и отсутствие единой классификации. Сейчас он работает над серией книг о наличниках разных регионов России.

Особое внимание Хафизов уделяет тюменским наличникам, называя их уникальными. "Именно из Тюмени купцы отправляли резчиков учиться в Италию", — отмечает эксперт. Особенно его впечатлили наличники Дома Буркова и дома купца Чиралова с их барочным ажуром.

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