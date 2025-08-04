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Тюменская труженица тыла отметила 100-летний юбилей

Общество, 18:19 04 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

100-летний юбилей отметила тюменская труженица тыла Мария Салмина. Поздравить ветерана приехали представители администрации города и городского совета ветеранов, а также сотрудники управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского муниципального округа.

Имениннице вручили цветы, подарки и поздравления от президента России и губернатора Тюменской области, пишет информационный центр регионального правительства.

"Вы мужественно преодолели все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Несмотря на суровые условия, вы изо дня в день работали на благо Родины и вносили свой вклад в приближение Победы. Но самое главное ваше наследие – это большая и дружная семья, дети, внуки и правнуки. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Пусть близкие люди радуют вас своей заботой и вниманием", - написал в телеграмме Александр Моор.

Также ветерана лично поздравили представители СОБР "Сова" Росгвардии по Тюменской области: "Гордимся, что имеем честь поздравить вас с вековым юбилеем. Ваш жизненный путь вдохновляет нас и учит многому. Спасибо за личный вклад в Великую Победу и возрождение страны в послевоенные годы".

Мария Яковлевна родилась 3 августа 1925 года в селе Сидорова Ялуторовского района в многодетной семье. В юности трудилась в тылу на железной дороге. После войны осталась верна профессии и проработала обходчицей железнодорожных путей до конца 60-х годов. Ветеран награждена медалями и многочисленными благодарностями за свой труд. Вырастила трех детей и сейчас продолжает дарить любовь внукам и правнукам.

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# труженица тыла

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