Юных тюменцев приглашают на досуговые площадки "Пионера" в августе

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Бесплатные досуговые площадки для детей продолжают работать на площадках Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени. Занятия бесплатны для ребят, в августе педагоги подготовили множество мастер-классов и игр, сообщили в пресс-службе учреждения.

Центр искусств и культуры (ул. Челюскинцев, 46) приглашает на творческие мероприятия. 12 августа в 10 часов для младших школьников проведут занятие по рисованию воском "Волшебная картина", с 14 часов для ребят 12-17 лет будет работать спортивная площадка "Летние танцы".

19 августа в 10 часов начнется мастер-класс "Украшение своими руками", в 14 часов откроется спортплощадка "Спорт.Волейбол" для подростков. 26 августа учащихся начальных классов приглашают на мастер-класс "Фенечки". Участие бесплатное, запись по ссылке.

Центр туризма и экологии (ул. Перекопская, 34) 13 августа организует творческий мастер-класс "Мой город Тюмень" для ребят 7-11 лет, начало в 10 часов, для школьников постарше – творческий мастер-класс "Мой город Тюмень".

20 августа в 10 часов начнется мероприятие "Опытная станция" (9-11 лет), в 14 часов квест-игра по станциям "Путешествие в мир естественных наук" (14-16 лет). Участие бесплатное. Запись по ссылке.

Отметим, запись на досуговые площадки открывается каждую пятницу в 10 часов. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 6+