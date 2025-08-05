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Арт-объект "Исследователь" установят в Тюмени на пересечении двух улиц

Общество, 15:32 05 августа 2025

t.me/sbr_tmn

Новый арт-объект "Исследователь" появится в Тюмени в сквере у Школы естественных наук ТюмГУ, на пересечении улиц Первомайская и Комсомольская. Его автор - художник, участник спецпроекта "Морфология улиц" Виталий Царенков, сообщает центр стратегического развития "Сибирь".

Концепция объекта - дружелюбный и открытый персонаж как настоящий исследователь, готовый замечать новое вокруг; энергичный — персонаж в движении, символизирующий активность и стремление вперёд; сдержанный и гармоничный, благодаря продуманной цветовой гамме, которая органично впишется в городскую среду.

"Этот проект — ещё один шаг к развитию города Тюмени, где каждая деталь создаётся с любовью к людям и вниманием к мелочам", - сказали организаторы.

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