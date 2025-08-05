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В Тюменской области готовность техники к уборочной кампании составляет 97 %

Экономика, 16:27 05 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 424 зерноуборочных комбайна будет задействовано в предстоящей уборочной кампании Тюменской области. Ее готовность составляет 97 %, сообщает региональный департамент АПК.

На 92 % подготовлены 328 зерносушильных установок.

Сельхозтоваропроизводители имеют 58 % бензина, 61% моторного масла и 51 % дизельного топлива.

Всего аграриям предстоит обмолотить более 630 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, около 54,5 тыс. га технических культур, а также 6,3 тыс. га картофеля и более 1 тыс. га овощей.

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# АПК , уборочная кампания

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